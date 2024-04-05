https://ria.ru/20240405/dannye-1937951137.html
Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:02
2024-04-05T08:02
2024-04-05T08:02
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле"… Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"
СК: получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"