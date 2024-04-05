https://ria.ru/20240405/dannye-1937951137.html

Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024

Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:02

2024-04-05T08:02

2024-04-05T08:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935593229_0:109:2885:1732_1920x0_80_0_0_605023ad3adec646129be30794bc778b.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле"… Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html

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2024

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл