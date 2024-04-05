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На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области
На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области - РИА Новости, 05.04.2024
На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который находится в больнице после покушения на него, поддержали на международной выставке-форуме "Россия", на... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:44
2024-04-05T19:44
2024-04-05T19:44
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
андрей чибис
мурманская область
апатиты
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который находится в больнице после покушения на него, поддержали на международной выставке-форуме "Россия", на стенде региона разместили плакат, сообщили организаторы выставки. "Слова поддержки появились и на выставке "Россия" - стенд Мурманской области разместил плакат в поддержку губернатора, а гости публикуют слова поддержки в интернете. Выставка "Россия" присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале выставки. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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выставка-форум "россия", андрей чибис, мурманская область, апатиты, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Андрей Чибис, Мурманская область, Апатиты, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области
На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области Чибиса