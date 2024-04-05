https://ria.ru/20240405/chibis-1938133329.html

На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области

На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области - РИА Новости, 05.04.2024

На выставке "Россия" поддержали губернатора Мурманской области

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который находится в больнице после покушения на него, поддержали на международной выставке-форуме "Россия", на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:44

2024-04-05T19:44

2024-04-05T19:44

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

андрей чибис

мурманская область

апатиты

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938131126_0:333:960:873_1920x0_80_0_0_b01f5a4a8e0a966278f41d96a7042eb0.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который находится в больнице после покушения на него, поддержали на международной выставке-форуме "Россия", на стенде региона разместили плакат, сообщили организаторы выставки. "Слова поддержки появились и на выставке "Россия" - стенд Мурманской области разместил плакат в поддержку губернатора, а гости публикуют слова поддержки в интернете. Выставка "Россия" присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале выставки. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1938133042.html

мурманская область

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", андрей чибис, мурманская область, апатиты, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)