Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес
Чибис поблагодарил за добрые пожелания в свой адрес после покушения
© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской областиСупруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице
Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес и признался, что самым главным и дорогим для него сейчас является семья.
Чибис опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери. "Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья", – написал он.
Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона.
Ранее сообщалось, что Чибиса санитарной авиацией доставили В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.