https://ria.ru/20240405/chibis-1938133042.html

Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес

Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес - РИА Новости, 05.04.2024

Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:42

2024-04-05T19:42

2024-04-05T19:42

мурманская область

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес и признался, что самым главным и дорогим для него сейчас является семья. Чибис опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери. "Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья", – написал он. Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона. Ранее сообщалось, что Чибиса санитарной авиацией доставили В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html

мурманская область

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Кирилл Волков

мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия