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Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес - РИА Новости, 05.04.2024
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19:42 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/chibis-1938133042.html
Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес
Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес - РИА Новости, 05.04.2024
Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:42
2024-04-05T19:42
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес и признался, что самым главным и дорогим для него сейчас является семья. Чибис опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери. "Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья", – написал он. Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона. Ранее сообщалось, что Чибиса санитарной авиацией доставили В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
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мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия
Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия
Чибис поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес

Чибис поблагодарил за добрые пожелания в свой адрес после покушения

© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской областиСупруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице
Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской области
Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, в своем Telegram-канале поблагодарил за "тысячи добрых пожеланий" в свой адрес и признался, что самым главным и дорогим для него сейчас является семья.
Чибис опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери. "Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья", – написал он.
© Следком/TelegramНож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона.
Ранее сообщалось, что Чибиса санитарной авиацией доставили В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса
Вчера, 13:05
 
Мурманская областьАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаПроисшествия
 
 
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