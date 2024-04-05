https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса
Выводы о необходимости усиления безопасности чиновников после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должны делать соответствующие службы,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:05
2024-04-05T13:05
2024-04-05T13:05
происшествия
мурманская область
россия
апатиты
андрей чибис
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938009091_0:1:1255:707_1920x0_80_0_0_0de735399d5d85981f1a755e0bbeb37d.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выводы о необходимости усиления безопасности чиновников после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должны делать соответствующие службы, нужна экспертная оценка — это системная угроза или отдельно взятый случай, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это должны, конечно же, делать вывод соответствующие службы, специальные службы, здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или отдельно взятым случаем с теми или иными причинами, которые опять же, предстоит выявить следствию", - сказал Песков журналистам. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
мурманская область
россия
апатиты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938009091_156:0:1100:708_1920x0_80_0_0_aa25da01fd61c0a30539f3af7e07fd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, россия, апатиты, андрей чибис, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Россия, Апатиты, Андрей Чибис, Дмитрий Песков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса
Песков: спецслужбы сделают выводы по безопасности чиновников после ЧП с Чибисом