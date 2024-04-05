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Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу
Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу - РИА Новости, 05.04.2024
Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу
Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:38
2024-04-05T12:38
2024-04-05T12:38
происшествия
апатиты
мурманская область
россия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
андрей чибис
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Мера пресечения будет избрана в субботу", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможно, заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения. "Все будет зависеть от его состояния", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу
Суд в Апатитах изберет меру пресечения напавшему на Чибиса в субботу