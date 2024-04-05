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Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу - РИА Новости, 05.04.2024
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12:38 05.04.2024
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Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу
Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу - РИА Новости, 05.04.2024
Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу
Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:38
2024-04-05T12:38
происшествия
апатиты
мурманская область
россия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
андрей чибис
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Мера пресечения будет избрана в субботу", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможно, заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения. "Все будет зависеть от его состояния", - добавили в ведомстве.
апатиты
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происшествия, апатиты, мурманская область, россия, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис
Происшествия, Апатиты, Мурманская область, Россия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Андрей Чибис
Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу

Суд в Апатитах изберет меру пресечения напавшему на Чибиса в субботу

© Следком/TelegramМесто нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Мера пресечения будет избрана в субботу", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможно, заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения. "Все будет зависеть от его состояния", - добавили в ведомстве.
© Следком/TelegramНож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
 
ПроисшествияАпатитыМурманская областьРоссияНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаАндрей Чибис
 
 
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