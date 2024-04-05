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Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу

Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу - РИА Новости, 05.04.2024

Меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в субботу

Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:38

2024-04-05T12:38

2024-04-05T12:38

происшествия

апатиты

мурманская область

россия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Мера пресечения будет избрана в субботу", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможно, заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения. "Все будет зависеть от его состояния", - добавили в ведомстве.

апатиты

мурманская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, апатиты, мурманская область, россия, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис