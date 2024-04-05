https://ria.ru/20240405/chibis-1937966180.html
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями - РИА Новости, 05.04.2024
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями
Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:06
2024-04-05T10:06
2024-04-05T10:11
происшествия
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в зале ДК, после которой на главу региона напали, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с Чибисом охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники. "У него был охранник – я заметил. Точно не могу сказать, но мне показалось, что был. В зале на встрече были полицейские. По протоколу должен быть охранник, и он там был. Еще были дружинники", - заявил Рассказов. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html
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происшествия, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями
Апатитский журналист: на встрече Чибиса с жителями были и охранники, и полиция