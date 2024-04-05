https://ria.ru/20240405/chibis-1937966180.html

Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями

Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями - РИА Новости, 05.04.2024

Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями

Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:06

2024-04-05T10:06

2024-04-05T10:11

происшествия

апатиты

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в зале ДК, после которой на главу региона напали, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с Чибисом охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники. "У него был охранник – я заметил. Точно не могу сказать, но мне показалось, что был. В зале на встрече были полицейские. По протоколу должен быть охранник, и он там был. Еще были дружинники", - заявил Рассказов. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html

апатиты

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происшествия, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса