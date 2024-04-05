Рейтинг@Mail.ru
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 05.04.2024 (обновлено: 10:11 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937966180.html
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями - РИА Новости, 05.04.2024
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями
Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:06
2024-04-05T10:11
происшествия
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878267917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff43b4c336982cae112cba0f0a8cc3bf.jpg
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в зале ДК, после которой на главу региона напали, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с Чибисом охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники. "У него был охранник – я заметил. Точно не могу сказать, но мне показалось, что был. В зале на встрече были полицейские. По протоколу должен быть охранник, и он там был. Еще были дружинники", - заявил Рассказов. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878267917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eed1426d070ac93ec61a46ae12361a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Апатитский журналист заявил о наличии охраны у Чибиса на встрече с жителями

Апатитский журналист: на встрече Чибиса с жителями были и охранники, и полиция

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Журналист апатитского "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями в зале ДК, после которой на главу региона напали, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с Чибисом охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.
«
"У него был охранник – я заметил. Точно не могу сказать, но мне показалось, что был. В зале на встрече были полицейские. По протоколу должен быть охранник, и он там был. Еще были дружинники", - заявил Рассказов.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
09:05
В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
00:06
 
ПроисшествияАпатитыАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала