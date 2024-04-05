https://ria.ru/20240405/chibis-1937952921.html

После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело

После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.04.2024

После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело

Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:21

2024-04-05T08:21

2024-04-05T08:30

происшествия

мурманская область

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

апатиты

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении областной прокуратры."Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html

мурманская область

апатиты

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Ольга Фомченкова

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