https://ria.ru/20240405/chibis-1937952921.html
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.04.2024
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело
Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:21
2024-04-05T08:21
2024-04-05T08:30
происшествия
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
апатиты
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении областной прокуратры."Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, апатиты
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Апатиты
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело после нападения на губернатора Чибиса
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости.
Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении
областной прокуратры.
"Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.