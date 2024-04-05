Рейтинг@Mail.ru
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 05.04.2024 (обновлено: 08:30 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937952921.html
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.04.2024
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело
Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:21
2024-04-05T08:30
происшествия
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
апатиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении областной прокуратры."Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, апатиты
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Апатиты
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело после нападения на губернатора Чибиса

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении областной прокуратры.
"Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.
Губернатор Чибис о своем состоянии после операции
Чибис пришел в себя после операции
08:03
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаАпатиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала