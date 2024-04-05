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Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
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05:37 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/chibis-1937944571.html
Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления
Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:37
2024-04-05T05:37
происшествия
здоровье - общество
мурманская область
иркутская область
апатиты
андрей чибис
игорь кобзев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения. На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. "Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге – Губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису. Его семье – терпения и сил... Уверен, правоохранительные органы накажут виновного по всей строгости закона", - написал Кобзев в Telegram-канале. Прокуратура сообщала, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html
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происшествия, здоровье - общество, мурманская область, иркутская область, апатиты, андрей чибис, игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Здоровье - Общество, Мурманская область, Иркутская область, Апатиты, Андрей Чибис, Игорь Кобзев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

Иркутский губернатор Кобзев пожелал Чибису скорого выздоровления после операции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения.
На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
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"Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге – Губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису. Его семье – терпения и сил... Уверен, правоохранительные органы накажут виновного по всей строгости закона", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Прокуратура сообщала, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМурманская областьИркутская областьАпатитыАндрей ЧибисИгорь КобзевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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