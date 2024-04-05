https://ria.ru/20240405/chibis-1937944571.html

Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024

Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:37

2024-04-05T05:37

2024-04-05T05:37

происшествия

здоровье - общество

мурманская область

иркутская область

апатиты

андрей чибис

игорь кобзев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937397511_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b0d39f70b30a711a62a456af027e5d7c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения. На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. "Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге – Губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису. Его семье – терпения и сил... Уверен, правоохранительные органы накажут виновного по всей строгости закона", - написал Кобзев в Telegram-канале. Прокуратура сообщала, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937934350.html

мурманская область

иркутская область

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, мурманская область, иркутская область, апатиты, андрей чибис, игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса