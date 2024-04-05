https://ria.ru/20240405/chibis-1937933855.html
Власти призвали доверять лишь официальной информации о состоянии Чибиса
Власти призвали доверять лишь официальной информации о состоянии Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
Власти призвали доверять лишь официальной информации о состоянии Чибиса
Правительство Мурманской области призвало доверять только официальной информации в связи с нападением на губернатора Андрея Чибиса. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:19
2024-04-05T01:19
2024-04-05T02:52
мурманская область
андрей чибис
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство Мурманской области призвало доверять только официальной информации в связи с нападением на губернатора Андрея Чибиса. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован. "Уважаемые северяне и друзья Мурманской области, спасибо за слова поддержки, которые мы видим на личной странице Андрея Чибиса, в социальных сетях и в СМИ... Просим вас доверять только официальной информации. Вместе с вами надеемся на скорейшее выздоровление нашего губернатора", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
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мурманская область, андрей чибис, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Андрей Чибис, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Власти призвали доверять лишь официальной информации о состоянии Чибиса
Власти Мурманской области призвало доверять лишь официальной информации о Чибисе