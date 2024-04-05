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Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
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00:06 05.04.2024 (обновлено: 01:51 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
В Мурманске следователи выясняют причины нападения на губернатора Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:06
2024-04-05T01:51
мурманск
россия
апатиты
происшествия
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Мурманске следователи выясняют причины нападения на губернатора Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан. "В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html
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мурманск
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мурманск, россия, апатиты, происшествия, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманск, Россия, Апатиты, Происшествия, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса

СК России: мурманские следователи выясняют причины атаки на губернатора Чибиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Мурманске следователи выясняют причины нападения на губернатора Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
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Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии
00:04
"В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.
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МурманскРоссияАпатитыПроисшествияАндрей ЧибисСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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