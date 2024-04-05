https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html

Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса

Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024

Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса

В Мурманске следователи выясняют причины нападения на губернатора Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:06

2024-04-05T00:06

2024-04-05T01:51

мурманск

россия

апатиты

происшествия

андрей чибис

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Мурманске следователи выясняют причины нападения на губернатора Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан. "В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.

https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html

мурманск

россия

апатиты

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мурманск, россия, апатиты, происшествия, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса