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СМИ: активисты хотят заполнить Вашингтон проукраинской рекламой - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/bilbordy-1938104367.html
СМИ: активисты хотят заполнить Вашингтон проукраинской рекламой
СМИ: активисты хотят заполнить Вашингтон проукраинской рекламой - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: активисты хотят заполнить Вашингтон проукраинской рекламой
Проукраинская группа "Республиканцы за Украину" в США планирует заполнить Вашингтон множеством мобильных рекламных щитов с призывом к республиканцам... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:34
2024-04-05T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Проукраинская группа "Республиканцы за Украину" в США планирует заполнить Вашингтон множеством мобильных рекламных щитов с призывом к республиканцам предоставить финансирование Украине, которые "на каждом шагу будут преследовать" законодателей сразу по прибытии в столицу, сообщает портал Axios. "Проукраинская консервативная группа "Республиканцы за Украину" запускает кампанию на рекламных щитах с шестизначной суммой, согласно планам, впервые предоставленным Axios", - пишет портал. Отмечается, что на мобильных рекламных щитах будут изображены проукраинские избиратели-республиканцы с лозунгом: "Мы республиканцы. Мы поддерживаем Украину". Рекламные щиты будут размещены в Национальном аэропорту Рейгана во время прилета законодателей в Вашингтон 7 и 8 апреля, а также на автобусных остановках и вокруг Капитолия. Портал пишет, что реклама "на каждом шагу будет преследовать напоминаниями о том, с каким давлением они сталкиваются при оказании помощи Украине". Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
https://ria.ru/20240403/sredstva-1937516450.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон
СМИ: активисты хотят заполнить Вашингтон проукраинской рекламой

Axios: проукраинские активисты обратятся к республиканцам через билборды

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Проукраинская группа "Республиканцы за Украину" в США планирует заполнить Вашингтон множеством мобильных рекламных щитов с призывом к республиканцам предоставить финансирование Украине, которые "на каждом шагу будут преследовать" законодателей сразу по прибытии в столицу, сообщает портал Axios.
"Проукраинская консервативная группа "Республиканцы за Украину" запускает кампанию на рекламных щитах с шестизначной суммой, согласно планам, впервые предоставленным Axios", - пишет портал.
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Отмечается, что на мобильных рекламных щитах будут изображены проукраинские избиратели-республиканцы с лозунгом: "Мы республиканцы. Мы поддерживаем Украину". Рекламные щиты будут размещены в Национальном аэропорту Рейгана во время прилета законодателей в Вашингтон 7 и 8 апреля, а также на автобусных остановках и вокруг Капитолия. Портал пишет, что реклама "на каждом шагу будет преследовать напоминаниями о том, с каким давлением они сталкиваются при оказании помощи Украине".
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
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Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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