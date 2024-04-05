https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1937947196.html
В Энгельсе уничтожили беспилотник
В Энгельсе уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.04.2024
В Энгельсе уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожил в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:34
2024-04-05T06:34
2024-04-05T06:50
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
энгельс
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Беспилотник уничтожил в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет", — написал он Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки оказалась повреждена электроподстанция.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин, энгельс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Энгельс, Происшествия
В Энгельсе уничтожили беспилотник
Губернатор Саратовской области Бусаргин: над Энгельсом ликвидировали БПЛА