https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1937947196.html

В Энгельсе уничтожили беспилотник

В Энгельсе уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.04.2024

В Энгельсе уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожил в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:34

2024-04-05T06:34

2024-04-05T06:50

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

энгельс

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Беспилотник уничтожил в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет", — написал он Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки оказалась повреждена электроподстанция.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html

саратовская область

энгельс

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саратовская область, роман бусаргин, энгельс, происшествия