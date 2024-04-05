Рейтинг@Mail.ru
ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 05.04.2024 (обновлено: 09:42 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/belorussiya-1937960657.html
ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности
ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности - РИА Новости, 05.04.2024
ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности
В вооруженных силах Белоруссии начат очередной этап проверки боеготовности, танковые и инженерные воинские части приводятся в готовность к выполнению задач по... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:31
2024-04-05T09:42
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845045636_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_39628f02d5a8b98ddbb5b0cd570c10e9.jpg
МИНСК, 5 апр - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии начат очередной этап проверки боеготовности, танковые и инженерные воинские части приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.&quot;В вооруженных силах начат очередной этап проверки боевой готовности, в ходе которого танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что "личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки".
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845045281_491:0:2470:1484_1920x0_80_0_0_caa4f3b4a34005eb08f622a344c7710e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности

Минобороны Белоруссии: танковые части приводятся в готовность из-за проверки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 апр - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии начат очередной этап проверки боеготовности, танковые и инженерные воинские части приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
«

"В вооруженных силах начат очередной этап проверки боевой готовности, в ходе которого танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки".
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине
1 апреля, 22:40
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала