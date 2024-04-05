https://ria.ru/20240405/belorussiya-1937960657.html

ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности

ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности - РИА Новости, 05.04.2024

ВС Белоруссии начали очередной этап проверки боевой готовности

В вооруженных силах Белоруссии начат очередной этап проверки боеготовности, танковые и инженерные воинские части приводятся в готовность к выполнению задач по... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:31

2024-04-05T09:31

2024-04-05T09:42

белоруссия

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МИНСК, 5 апр - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии начат очередной этап проверки боеготовности, танковые и инженерные воинские части приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале."В вооруженных силах начат очередной этап проверки боевой готовности, в ходе которого танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что "личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки".

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