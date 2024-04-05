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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/belgorodskaya_oblast-1937936514.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:09
2024-04-05T02:09
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее в ведомстве в 00.00 сообщали, что опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Белгородская область. Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/opasnost-1934119277.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС по Белгородской области отменило опасность атаки БПЛА в регионе

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее в ведомстве в 00.00 сообщали, что опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области.
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов
В Воронеже ввели режим опасности атаки БПЛА
18 марта, 22:04
"РСЧС: Внимание! Белгородская область. Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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