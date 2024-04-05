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Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
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01:23 05.04.2024 (обновлено: 01:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/bastrykin-1937933978.html
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:23
2024-04-05T01:29
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
россия
андрей чибис
мурманская область
александр бастрыкин
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован."Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937934081.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса, россия, андрей чибис, мурманская область, александр бастрыкин, апатиты
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Россия, Андрей Чибис, Мурманская область, Александр Бастрыкин, Апатиты
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса

Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на губернатора Чибиса

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК.
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением
01:26
"Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области ЧибисаРоссияАндрей ЧибисМурманская областьАлександр БастрыкинАпатиты
 
 
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