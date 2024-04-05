https://ria.ru/20240405/bastrykin-1937933978.html

Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса

Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024

Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на Чибиса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:23

2024-04-05T01:23

2024-04-05T01:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

россия

андрей чибис

мурманская область

александр бастрыкин

апатиты

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале СК.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован."Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937934081.html

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