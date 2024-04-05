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ВКС поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ВКС поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.04.2024
ВКС поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Авиация ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:03
2024-04-05T05:03
2024-04-05T05:03
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Авиация ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолёта Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика, после чего осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ
ВКС поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ВКС России поразили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ