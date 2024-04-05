https://ria.ru/20240405/atka-1937954255.html

В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА

В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024

В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА

ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:37

2024-04-05T08:37

2024-04-05T08:38

специальная военная операция на украине

ейский район

ейск

краснодарский край

безопасность

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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик. В ночь на пятницу в социальных сетях появились сообщения жителей Ейска о многочисленных вспышках в небе, жители писали об атаке БПЛА. "Могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", - написал глава города. Он напомнил жителям про "информационную гигиену", что недопустимо публиковать видеоматериалы работы российских военных.

https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html

ейский район

ейск

краснодарский край

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ейский район, ейск, краснодарский край, безопасность