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В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 05.04.2024 (обновлено: 08:38 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/atka-1937954255.html
В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА
В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА
ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:37
2024-04-05T08:38
специальная военная операция на украине
ейский район
ейск
краснодарский край
безопасность
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик. В ночь на пятницу в социальных сетях появились сообщения жителей Ейска о многочисленных вспышках в небе, жители писали об атаке БПЛА. "Могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", - написал глава города. Он напомнил жителям про "информационную гигиену", что недопустимо публиковать видеоматериалы работы российских военных.
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ейский район, ейск, краснодарский край, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ейский район, Ейск, Краснодарский край, Безопасность
В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА

Глава Ейска Бублик: ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик.
В ночь на пятницу в социальных сетях появились сообщения жителей Ейска о многочисленных вспышках в небе, жители писали об атаке БПЛА.
"Могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", - написал глава города.
Он напомнил жителям про "информационную гигиену", что недопустимо публиковать видеоматериалы работы российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеЕйский районЕйскКраснодарский крайБезопасность
 
 
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