https://ria.ru/20240405/ataka-1938083492.html

ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации

ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации

Украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области, он успел укрыться и не пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:26

2024-04-05T16:26

2024-04-05T16:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области, он успел укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Нацисты атаковали дроном автомобиль сотрудника Каховской администрации. Слава Богу, с сотрудником все хорошо. Увидев приближающийся дрон, он успел выбежать из машины и укрыться в здании", - написал Филипчук.По его словам, "зверствам украинского режима нет оправдания"."Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа", - заверил Филипчук.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия