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ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 05.04.2024 (обновлено: 16:34 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ataka-1938083492.html
ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации
ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации
Украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области, он успел укрыться и не пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:26
2024-04-05T16:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области, он успел укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Нацисты атаковали дроном автомобиль сотрудника Каховской администрации. Слава Богу, с сотрудником все хорошо. Увидев приближающийся дрон, он успел выбежать из машины и укрыться в здании", - написал Филипчук.По его словам, "зверствам украинского режима нет оправдания"."Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа", - заверил Филипчук.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации

ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области, он успел укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Нацисты атаковали дроном автомобиль сотрудника Каховской администрации. Слава Богу, с сотрудником все хорошо. Увидев приближающийся дрон, он успел выбежать из машины и укрыться в здании", - написал Филипчук.
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По его словам, "зверствам украинского режима нет оправдания".
"Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа", - заверил Филипчук.
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