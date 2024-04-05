https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России" - РИА Новости, 05.04.2024
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном приветствовала усилия Еревана по предотвращению... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:53
2024-04-05T13:53
2024-04-05T13:53
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном приветствовала усилия Еревана по предотвращению обхода санкций против РФ. "Я приветствую меры, которые принимает Армения для предотвращения обхода наших санкций против России", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938038006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, брюссель, урсула фон дер ляйен, никол пашинян, еврокомиссия
В мире, Россия, Армения, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Никол Пашинян, Еврокомиссия
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"
Фон дер Ляйен похвалила Ереван за предотвращение обхода санкций против РФ