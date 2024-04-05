https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html

Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"

Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России" - РИА Новости, 05.04.2024

Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном приветствовала усилия Еревана по предотвращению... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:53

2024-04-05T13:53

2024-04-05T13:53

в мире

россия

армения

брюссель

урсула фон дер ляйен

никол пашинян

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном приветствовала усилия Еревана по предотвращению обхода санкций против РФ. "Я приветствую меры, которые принимает Армения для предотвращения обхода наших санкций против России", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938038006.html

россия

армения

брюссель

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, брюссель, урсула фон дер ляйен, никол пашинян, еврокомиссия