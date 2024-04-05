https://ria.ru/20240405/armeniya-1938038006.html
США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов
США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов - РИА Новости, 05.04.2024
США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов
США планируют предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении, это на 50% больше, чем два года назад, заявил журналистам госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:48
2024-04-05T13:48
2024-04-05T13:48
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армения
вашингтон (штат)
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США планируют предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении, это на 50% больше, чем два года назад, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон инвестирует в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении. "Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад", — подчеркнул Блинкен.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938034945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, армения, вашингтон (штат), энтони блинкен
В мире, США, Армения, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен
США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов
Блинкен: США планируют предоставить Армении более $65 миллионов помощи
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США планируют предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении, это на 50% больше, чем два года назад, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон инвестирует в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении.
"Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад", — подчеркнул Блинкен.