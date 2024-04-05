https://ria.ru/20240405/armeniya-1938038006.html

США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов

США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов - РИА Новости, 05.04.2024

США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов

США планируют предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении, это на 50% больше, чем два года назад, заявил журналистам госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:48

2024-04-05T13:48

2024-04-05T13:48

в мире

сша

армения

вашингтон (штат)

энтони блинкен

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США планируют предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении, это на 50% больше, чем два года назад, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон инвестирует в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении. "Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад", — подчеркнул Блинкен.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938034945.html

сша

армения

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, армения, вашингтон (штат), энтони блинкен