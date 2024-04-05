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Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро - РИА Новости, 05.04.2024
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13:17 05.04.2024 (обновлено: 13:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938029662.html
Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро
Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро - РИА Новости, 05.04.2024
Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро
Еврокомиссия обещает выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:17
2024-04-05T13:29
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия обещает выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы подготовили план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов на предстоящие 4 года", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936659413.html
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в мире, армения, еврокомиссия
В мире, Армения, Еврокомиссия
Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро

Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро в течение четырех лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия обещает выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы подготовили план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов на предстоящие 4 года", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД
29 марта, 15:04
 
В миреАрменияЕврокомиссия
 
 
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