https://ria.ru/20240405/armeniya-1938029662.html

Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро

Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро - РИА Новости, 05.04.2024

Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро

Еврокомиссия обещает выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:17

2024-04-05T13:17

2024-04-05T13:29

в мире

армения

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия обещает выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы подготовили план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов на предстоящие 4 года", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936659413.html

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в мире, армения, еврокомиссия