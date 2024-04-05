https://ria.ru/20240405/almazy-1938047899.html

Эксперт прокомментировал запрет на импорт непромышленных алмазов в Японию

Эксперт прокомментировал запрет на импорт непромышленных алмазов в Японию - РИА Новости, 05.04.2024

Эксперт прокомментировал запрет на импорт непромышленных алмазов в Японию

Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:17

2024-04-05T14:17

2024-04-05T14:17

экономика

япония

россия

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/25/1558152565_0:302:3068:2028_1920x0_80_0_0_2d965501b780e91ba2668c690da5bd9f.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, поделился с РИА Новости мнением главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее сообщалось, что Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Меры приняты решением правительства в пятницу, будут официально обнародованы 10 апреля, запрет вступит в силу 10 мая. "Поставки непромышленных в принципе составляют лишь 10% российского экспорта, при этом в Японию шли совершенно незначимые объемы украшений, поэтому здесь даже статистически не о чем говорить. Тем самым запрет имеет демонстративный характер" - прокомментировал эксперт. Также он отметил, что основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай. Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, при этом на Японию пришлось лишь 0,05% всех поставок, подсчитало РИА Новости. Япония купила их у России в прошлом году на 914 тысяч долларов. А главными поставщиками алмазов для страны были не добывающие собственные камни Индия (55% от японских закупок), Бельгия (16%) и Израиль (9%).

https://radiosputnik.ru/20240325/almazy-1935710646.html

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915940156.html

япония

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, япония, россия, индия