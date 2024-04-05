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В Брюсселе прошла пропалестинская акция
В Брюсселе прошла пропалестинская акция - РИА Новости, 05.04.2024
В Брюсселе прошла пропалестинская акция
Пропалестинские активисты провели в пятницу вечером акцию протеста у посольства Израиля в Брюсселе, требуя немедленно прекратить удары по сектору Газа и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:04
2024-04-05T22:04
2024-04-05T22:04
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тегеран (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Пропалестинские активисты провели в пятницу вечером акцию протеста у посольства Израиля в Брюсселе, требуя немедленно прекратить удары по сектору Газа и выполнять соответствующие резолюции ООН, передает корреспондент РИА Новости. Согласованная акция прошла под усиленной охраной полиции. Были перекрыты все подходы к посольству. После того, как количество участников значительно увеличилось, полиция через громкоговоритель объявила о досрочном окончании акции. После этого полицейские оттеснили участников протеста от здания посольства. Но активисты продолжили скандировать лозунги на соседней улице. Ранее СМИ сообщали, что Израиль закрыл ряд своих дипломатических представительств, опасаясь нападений. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование армии Израиля провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240308/protest-1931854182.html
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в мире, израиль, брюссель, тегеран (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, Тегеран (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Брюсселе прошла пропалестинская акция
В Брюсселе прошла пропалестинская акция у посольства Израиля