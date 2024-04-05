Рейтинг@Mail.ru
В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:02 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/aktsiya-1938023129.html
В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО
В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО - РИА Новости, 05.04.2024
В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО
Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета совместно с волонтерами ростовского отделения Народного фронта запустили акцию РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:02
2024-04-05T13:02
надежные люди
ростовская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938024294_0:0:821:463_1920x0_80_0_0_b606fcd7a74eb2e8237f1f349c539222.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета совместно с волонтерами ростовского отделения Народного фронта запустили акцию "СплетемВместе", в рамках которой они плели маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. В рамках акции в мраморном корпусе Ростовского государственного экономического университета были размещены конструкции с материалами для плетения маскировочных сетей. Студенты и преподаватели на протяжении недели будут плести сети, которые будут переданы военным, несущим службу в зоне проведения спецоперации. "Народный фронт Ростовской области откликнулся на заявку студентов… Ребята изъявили желание, что хотят в перерывах между занятиями заниматься добрым делом, научиться плести сети", — рассказала РИА Новости представитель организации Вероника Малина. По словам собеседницы агентства, Народный фронт предоставил все необходимые материалы для плетения, а сами маскировочные сети изготавливаются с учетом потребностей бойцов. "У нас от бойцов всегда есть заявки на сети. Это... размер сетки, который им нужен, плотность ткани и так далее. И по разным направлениям Народный фронт уже готовые сети будет развозить прямо на линию боевого соприкосновения ребятам", - рассказала Малина. Она уточнила, что эти сети всегда востребованы у бойцов в зоне спецоперации, по мере их получения солдаты сразу начинают маскировать боевую технику и блиндажи, что в итоге позволяет сберечь здоровье и жизни многих российских военных.
https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923206153.html
https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938024294_89:0:821:549_1920x0_80_0_0_a00ba042155e9975be36a4e9e88470d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Ростовская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Общероссийский народный фронт

В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО

© Фото : РГЭУ (РИНХ)Мастер-класс по плетению маскировочных сетей, организованный Центром патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) в рамках акции "СплетемВместе"
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей, организованный Центром патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) в рамках акции СплетемВместе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : РГЭУ (РИНХ)
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей, организованный Центром патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) в рамках акции "СплетемВместе"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета совместно с волонтерами ростовского отделения Народного фронта запустили акцию "СплетемВместе", в рамках которой они плели маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках акции в мраморном корпусе Ростовского государственного экономического университета были размещены конструкции с материалами для плетения маскировочных сетей. Студенты и преподаватели на протяжении недели будут плести сети, которые будут переданы военным, несущим службу в зоне проведения спецоперации.
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО
24 января, 14:37
"Народный фронт Ростовской области откликнулся на заявку студентов… Ребята изъявили желание, что хотят в перерывах между занятиями заниматься добрым делом, научиться плести сети", — рассказала РИА Новости представитель организации Вероника Малина.
По словам собеседницы агентства, Народный фронт предоставил все необходимые материалы для плетения, а сами маскировочные сети изготавливаются с учетом потребностей бойцов.
«
"У нас от бойцов всегда есть заявки на сети. Это... размер сетки, который им нужен, плотность ткани и так далее. И по разным направлениям Народный фронт уже готовые сети будет развозить прямо на линию боевого соприкосновения ребятам", - рассказала Малина.
Она уточнила, что эти сети всегда востребованы у бойцов в зоне спецоперации, по мере их получения солдаты сразу начинают маскировать боевую технику и блиндажи, что в итоге позволяет сберечь здоровье и жизни многих российских военных.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО
4 апреля, 19:21
 
Надежные людиРостовская областьСВОГуманитарная помощьБлаготворительностьОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала