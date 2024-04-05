https://ria.ru/20240405/aktsiya-1938023129.html

В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО

В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО - РИА Новости, 05.04.2024

В ростовском вузе запустили акцию "СплетемВместе" для помощи бойцам СВО

Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета совместно с волонтерами ростовского отделения Народного фронта запустили акцию РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:02

2024-04-05T13:02

2024-04-05T13:02

надежные люди

ростовская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

общероссийский народный фронт

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета совместно с волонтерами ростовского отделения Народного фронта запустили акцию "СплетемВместе", в рамках которой они плели маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. В рамках акции в мраморном корпусе Ростовского государственного экономического университета были размещены конструкции с материалами для плетения маскировочных сетей. Студенты и преподаватели на протяжении недели будут плести сети, которые будут переданы военным, несущим службу в зоне проведения спецоперации. "Народный фронт Ростовской области откликнулся на заявку студентов… Ребята изъявили желание, что хотят в перерывах между занятиями заниматься добрым делом, научиться плести сети", — рассказала РИА Новости представитель организации Вероника Малина. По словам собеседницы агентства, Народный фронт предоставил все необходимые материалы для плетения, а сами маскировочные сети изготавливаются с учетом потребностей бойцов. "У нас от бойцов всегда есть заявки на сети. Это... размер сетки, который им нужен, плотность ткани и так далее. И по разным направлениям Народный фронт уже готовые сети будет развозить прямо на линию боевого соприкосновения ребятам", - рассказала Малина. Она уточнила, что эти сети всегда востребованы у бойцов в зоне спецоперации, по мере их получения солдаты сразу начинают маскировать боевую технику и блиндажи, что в итоге позволяет сберечь здоровье и жизни многих российских военных.

https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923206153.html

https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html

ростовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт