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В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2 - РИА Новости, 05.04.2024
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22:36 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/aftershok-1938153967.html
В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2
В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2 - РИА Новости, 05.04.2024
В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2
После землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хокул. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:36
2024-04-05T22:36
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. После землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хокул. "После утреннего землетрясения магнитудой 4,8 в нашем регионе произошли три толчка гораздо меньшей силы: магнитудой 1,8 в 12.31 (19.31 мск), магнитудой 2,0 в 13.14 (20.14 мск) и магнитудой 2,0 несколько минут назад", - указала Хокул. "Афтершоки такой силы -это нормально, и не ожидается, что они повлекут ущерб". - отметила она. Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4.8.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка
Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, происшествия – радио sputnik
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В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2

Губернатор Хокул: в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. После землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хокул.
"После утреннего землетрясения магнитудой 4,8 в нашем регионе произошли три толчка гораздо меньшей силы: магнитудой 1,8 в 12.31 (19.31 мск), магнитудой 2,0 в 13.14 (20.14 мск) и магнитудой 2,0 несколько минут назад", - указала Хокул.
"Афтершоки такой силы -это нормально, и не ожидается, что они повлекут ущерб". - отметила она.
Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4.8.
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