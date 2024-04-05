https://ria.ru/20240405/aftershok-1938153967.html

В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2

В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2 - РИА Новости, 05.04.2024

В Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2

После землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хокул. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:36

2024-04-05T22:36

2024-04-05T22:36

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происшествия – радио sputnik

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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. После землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хокул. "После утреннего землетрясения магнитудой 4,8 в нашем регионе произошли три толчка гораздо меньшей силы: магнитудой 1,8 в 12.31 (19.31 мск), магнитудой 2,0 в 13.14 (20.14 мск) и магнитудой 2,0 несколько минут назад", - указала Хокул. "Афтершоки такой силы -это нормально, и не ожидается, что они повлекут ущерб". - отметила она. Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4.8.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

нью-йорк (город)

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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-05T22:36 true PT0M22S

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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, происшествия – радио sputnik