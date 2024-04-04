https://ria.ru/20240404/zrk_viking-1937733395.html

Солдат против химер: аналитики сравнили ЗРК "Викинг" с западными аналогами

Солдат против химер: аналитики сравнили ЗРК "Викинг" с западными аналогами - РИА Новости, 04.04.2024

Солдат против химер: аналитики сравнили ЗРК "Викинг" с западными аналогами

Сравнение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности Запада и России показывает преимущество ЗРК "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3") перед его... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:06

2024-04-04T03:06

2024-04-04T03:43

россия

германия

норвегия

raytheon

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сравнение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности Запада и России показывает преимущество ЗРК "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3") перед его иностранными аналогами за счет сбалансированных характеристик, это настоящий ЗРК-солдат против древних "химер", заявляет Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (ВКО). Центр провел анализ современных ЗРК, многие из которых сегодня задействованы в зоне СВО. ЗРК "Викинг" разработан предприятиями концерна ВКО "Алмаз - Антей". Западные "одноклассники" представлены комплексами IRIS-T SLM, разработанным Diehl Defence (ФРГ); NASAMS III, разработанным Kongsberg Gruppen (Норвегия) совместно с Raytheon (США); и SAMP/T, созданным консорциумом Eurosam, в который входят Thales (Франция) и MBDA (транснациональная корпорация). "В отличие от западных аналогов, российские ЗРК "Викинг" обладают практически идеально сбалансированными ТТХ. Дальность разведки и дальность наведения, количество сопровождаемых целей, огневых, целевых, ракетных каналов, ТТХ ЗУР (технико-тактические характеристики зенитной управляемой ракеты - ред.) и размер БК (боевого комплекта -ред.) - все эти характеристики у ЗРК "Викинг" согласованы друг с другом", - говорится в статье Аналитического центра ВКО в журнале "Национальная оборона". Авторы подчеркивают, что по целому ряду характеристик ЗРК "Викинг" является мировым рекордсменом. Например, используемая ракета комплекса 9M317ME развивает скорость 1550 метров в секунду, в то время как западные аналоги - 1020, 1200 и 1400 м/с соответственно. Дальность/высота перехвата аэродинамических целей ракеты "Викинга" 65/25 километров, у аналогов - 40/20, 50/20, 60/20 км (кроме самых последних модификаций ракеты Aster 30 комплекса SAMP/T – 100/20 км). "Но главное то, что у него нет "слабых мест". Ни одна из подсистем не тормозит комплекс в целом, каждая работает на повышение его ТТХ. Если при этом учесть высокие маневренные характеристики и хорошую боевую устойчивость, становится очевидно - перед нами ЗРК, оптимально пригодный для участия в общевойсковом бою. ЗРК "солдат", ориентированный не на "спортивные рекорды", а на победу", - отмечается в публикации. Сравнение современных ЗРК СД (средней дальности) позволяет сделать целый ряд однозначных выводов. Российские ЗРК СД создаются в развитие лучших традиций класса. Запад же в организации ПВО отдает предпочтение комплексам воздушного и морского базирования, а сухопутные ЗРК разрабатывает по остаточному принципу. Ракета "воздух-воздух", артиллерийский радар, армейский грузовик – ЗРК готов. "Мы его слепили из того, что было" - такой принцип создания ЗРК на Западе напоминает древних химер – существ с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Помимо прочего, это ведет к феноменальной рассогласованности ТТХ различных элементов западных комплексов. Разве что NАSАМS III можно считать хоть сколько-то сбалансированным, и то лишь потому, что все его элементы одинаково слабы. В ЗРК IRIS-T SLM количество ЗУР и их дальность делают многократно избыточными мощности РЛС. У SAMP/T, напротив – ТТХ радаров не позволяют реализовать все возможности ЗУР. Высокая скорострельность ПУ не согласуется с количеством целевых каналов. "Эскадра плывет со скоростью самого медленного корабля" – этот старый принцип как нельзя лучше подходит для оценки возможностей современных западных ЗРК СД, отмечают аналитики Центра ВКО. "Если добавить к этому низкую мобильность и слабую боевую устойчивость, следует признать, что западные ЗРК пригодны разве что для "полицейских" операций ограниченного масштаба. Что в принципе соответствует взятой на себя Западом роли мирового полисмена", - заявляют в Аналитическом центре ВКО.

https://ria.ru/20240401/oruzhie-1937122751.html

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

https://ria.ru/20240401/aviabomby-1937151115.html

https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html

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россия, германия, норвегия, raytheon, безопасность