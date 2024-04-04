https://ria.ru/20240404/zhuravli-1937751941.html

Японские журавли Снежинка и Подснежник вернулись с зимовки в Приамурье

Японские журавли Снежинка и Подснежник вернулись с зимовки в Приамурье - РИА Новости, 04.04.2024

Японские журавли Снежинка и Подснежник вернулись с зимовки в Приамурье

Пара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник, за которыми учёные наблюдают с помощью датчиков, вернулись с зимовки из Китая в Приамурье, сообщил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:13

2024-04-04T09:13

2024-04-04T09:13

китай

наука

приморский край

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр – РИА Новости. Пара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник, за которыми учёные наблюдают с помощью датчиков, вернулись с зимовки из Китая в Приамурье, сообщил представитель амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в Telegram-канале. "Снежинка с Подснежником вернулись домой. 2 апреля они прилетели на свой гнездовой участок около села Передовое. Вернулись они без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Перед началом нового сезона размножения журавли всегда прогоняют своих взрослых птенцов. Скорее всего это произошло в Китае", - написал учёный. По словам эколога, из мест зимовки Снежинка с Подснежником вылетели 20 марта. Затем на десять дней птицы сделали остановку в заповеднике Джалунг около Цицикара, где их возможно и покинул птенец Алим. Затем они продолжили полет и вернулись к своему месту гнездования в Приамурье. Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Она успешно адаптировалась в диких условиях, прошла весенне-зимний сезон, отправившись зимовать на юг Китая. Вернувшись весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем в июне у них появился первый птенец – Алим. В ноябре 2023 года Сасин сообщал, что японская краснокнижная журавлиха Снежинка со своей семьёй – Подснежником и птенцом Алимом будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу. Там орнитологи занимаются не только охраной журавлей, но и вольерным разведением. Это одно из ключевых мест для зимовки многих птиц, в том числе японских и даурских журавлей. Особенностью этих мест еще является алый цвет прибрежных лугов. Это растение - соленая сведа, у которой красные побеги. Две предыдущие зимовки Снежинка провела здесь.

https://ria.ru/20240322/aisty-1934981868.html

https://ria.ru/20231003/lebed-1900121939.html

китай

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, наука, приморский край