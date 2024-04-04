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Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС
Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС - РИА Новости, 04.04.2024
Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в попытке взорвать боевой гранатой инспекторов ДПС, сообщил... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:38
2024-04-04T16:38
2024-04-04T16:38
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в попытке взорвать боевой гранатой инспекторов ДПС, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По данным следствия, в июне 2023 инспекторы ДПС остановили жителя Веселовского района, который был пьян. В отношении него был составлен административный материал по статье КоАП о невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. "Будучи недовольным действиями инспекторов ДПС, он предпринял попытку активировать имеющуюся при нем боевую гранату. Противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции", - сказал представитель ведомства. Дома у мужчины также изъяли боевую ручную осколочную гранату. Его заключили под стражу. Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, хранении взрывных устройств. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавили в региональном СК.
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС
Житель Ростовской области, пытавшийся взорвать сотрудников ДПС, пойдет под суд