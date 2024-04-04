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Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС

Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС - РИА Новости, 04.04.2024

Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в попытке взорвать боевой гранатой инспекторов ДПС, сообщил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:38

2024-04-04T16:38

2024-04-04T16:38

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в попытке взорвать боевой гранатой инспекторов ДПС, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По данным следствия, в июне 2023 инспекторы ДПС остановили жителя Веселовского района, который был пьян. В отношении него был составлен административный материал по статье КоАП о невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. "Будучи недовольным действиями инспекторов ДПС, он предпринял попытку активировать имеющуюся при нем боевую гранату. Противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции", - сказал представитель ведомства. Дома у мужчины также изъяли боевую ручную осколочную гранату. Его заключили под стражу. Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, хранении взрывных устройств. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавили в региональном СК.

https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html

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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)