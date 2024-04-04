https://ria.ru/20240404/zhaloba-1937854899.html
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 04.04.2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте
Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:24
2024-04-04T16:24
2024-04-04T16:24
происшествия
москва
россия
московский городской суд
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы в защиту Алишера Касимова назначено на 15 апреля, 13.15", - рассказал собеседник агентства. Ранее сегодня стало известно, что в этот день будет рассмотрена жалоба на арест другого фигуранта этого дела – Аминчона Исломова. Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, московский городской суд, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте
Суд рассмотрит жалобу на арест Касимова по делу о теракте в "Крокусе" 15 апреля