https://ria.ru/20240404/zhaloba-1937854899.html

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 04.04.2024

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте

Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:24

2024-04-04T16:24

2024-04-04T16:24

происшествия

москва

россия

московский городской суд

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы в защиту Алишера Касимова назначено на 15 апреля, 13.15", - рассказал собеседник агентства. Ранее сегодня стало известно, что в этот день будет рассмотрена жалоба на арест другого фигуранта этого дела – Аминчона Исломова. Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы.

https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, московский городской суд, крокус сити холл