https://ria.ru/20240404/zerno-1937837609.html

МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины

МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 04.04.2024

МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:28

2024-04-04T15:28

2024-04-04T16:48

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается запрета на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, то мы его сохраним. Со стороны ЕС до сих пор шло потрясающее давление, чтобы мы сняли этот запрет. Но его снятие вело бы к краху венгерских фермеров, а мы не можем допустить их краха", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1. По его словам, Брюссель в данной ситуации отстаивает интересы не европейцев и европейских фермеров, а интересы "внешних деятелей", что, по мнению Венгрии, "неприемлемо".Комитет по международной торговле Европейского парламента в марте 2024 года поддержал предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины.ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, украина, евросоюз, экономика, петер сийярто