https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html

В Индии произошло землетрясение

В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024

В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:11

2024-04-04T20:11

2024-04-04T20:13

в мире

индия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 147 километрах к северо-западу от индийского города Патханкот с населением около 174 тысячи человек в 16.04 по времени UTC (19.05 мск). Очаг залегал на глубине 21 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937737932.html

индия

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в мире, индия