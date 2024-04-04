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В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
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20:11 04.04.2024 (обновлено: 20:13 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
В Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:11
2024-04-04T20:13
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индия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 147 километрах к северо-западу от индийского города Патханкот с населением около 174 тысячи человек в 16.04 по времени UTC (19.05 мск). Очаг залегал на глубине 21 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, индия
В мире, Индия
В Индии произошло землетрясение

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 147 километрах к северо-западу от индийского города Патханкот с населением около 174 тысячи человек в 16.04 по времени UTC (19.05 мск).
Очаг залегал на глубине 21 километр.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Вчера, 05:15
 
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