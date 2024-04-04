https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
В Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:11
2024-04-04T20:11
2024-04-04T20:13
в мире
индия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 147 километрах к северо-западу от индийского города Патханкот с населением около 174 тысячи человек в 16.04 по времени UTC (19.05 мск). Очаг залегал на глубине 21 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937737932.html
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в мире, индия
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2