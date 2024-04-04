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У побережья Фукусимы произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
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06:31 04.04.2024 (обновлено: 10:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937740788.html
У побережья Фукусимы произошло землетрясение
У побережья Фукусимы произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
У побережья Фукусимы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:31
2024-04-04T10:35
фукусима (префектура)
в мире
япония
токио
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ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны.Очаг залегал на глубине 40 километров. Угроза цунами не объявлялась.Подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе легкое покачивание было в Токио.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
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фукусима (префектура)
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фукусима (префектура), в мире, япония, токио
Фукусима (префектура), В мире, Япония, Токио
У побережья Фукусимы произошло землетрясение

У побережья японской Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны.
Очаг залегал на глубине 40 километров. Угроза цунами не объявлялась.
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Информации о жертвах и разрушениях нет.
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Вчера, 05:15
 
Фукусима (префектура)В миреЯпонияТокио
 
 
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