https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937740788.html

У побережья Фукусимы произошло землетрясение

У побережья Фукусимы произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024

У побережья Фукусимы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T06:31

2024-04-04T06:31

2024-04-04T10:35

фукусима (префектура)

в мире

япония

токио

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ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны.Очаг залегал на глубине 40 километров. Угроза цунами не объявлялась.Подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе легкое покачивание было в Токио.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937737932.html

фукусима (префектура)

япония

токио

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фукусима (префектура), в мире, япония, токио