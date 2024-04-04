https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937735692.html
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:34
2024-04-04T04:34
2024-04-04T04:34
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр. Подземный толчок был зафиксирован в 08.39 по местному времени (03.39 мск) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, говорится в сообщении. Добавляется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Центральное телевидение Китая отмечает, что землетрясение на месте "явно ощущалось", информации о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html
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китай, цинхай, в мире
В Китае произошло землетрясение
На северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5
ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 08.39 по местному времени (03.39 мск) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, говорится в сообщении.
Добавляется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Центральное телевидение Китая отмечает, что землетрясение на месте "явно ощущалось", информации о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.