https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937735692.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2024

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T04:34

2024-04-04T04:34

2024-04-04T04:34

китай

цинхай

в мире

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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр. Подземный толчок был зафиксирован в 08.39 по местному времени (03.39 мск) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, говорится в сообщении. Добавляется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Центральное телевидение Китая отмечает, что землетрясение на месте "явно ощущалось", информации о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html

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китай

цинхай

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китай, цинхай, в мире