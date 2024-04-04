https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937787417.html

Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России

Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.04.2024

Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России

Неудобные вопросы непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:13

2024-04-04T12:13

2024-04-04T12:13

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

такер карлсон

родион мирошник

в мире

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Неудобные вопросы непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Американский журналист Такер Карлсон в среду заявил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. "Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью (президента РФ) Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью, только так называемой "теплой ванной", в которой его облизывают, хвалят и дают возможность разносить только пропагандистские и лозунговые заявления. Разговор с непредвзятым журналистом, задающим неудобные для Зеленского вопросы, вызывает у него как у истинного диктатора, узурпатора власти, который уничтожил свою оппозицию, а также ответственные и независимые СМИ, только истерику и раздражение. Поэтому это вполне закономерная реакция Зеленского на вполне нормальное, адекватное предложение от представителя СМИ, который хотел бы разобраться в позициях всех сторон. Ну это роль военного диктатора", - сказал Мирошник. В феврале Карлсон взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом. Интервью в соцсети X набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир зеленский, такер карлсон, родион мирошник, в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)