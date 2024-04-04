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Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937787417.html
Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России
Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.04.2024
Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России
Неудобные вопросы непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:13
2024-04-04T12:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
такер карлсон
родион мирошник
в мире
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сша
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Неудобные вопросы непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Американский журналист Такер Карлсон в среду заявил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. "Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью (президента РФ) Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью, только так называемой "теплой ванной", в которой его облизывают, хвалят и дают возможность разносить только пропагандистские и лозунговые заявления. Разговор с непредвзятым журналистом, задающим неудобные для Зеленского вопросы, вызывает у него как у истинного диктатора, узурпатора власти, который уничтожил свою оппозицию, а также ответственные и независимые СМИ, только истерику и раздражение. Поэтому это вполне закономерная реакция Зеленского на вполне нормальное, адекватное предложение от представителя СМИ, который хотел бы разобраться в позициях всех сторон. Ну это роль военного диктатора", - сказал Мирошник. В феврале Карлсон взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом. Интервью в соцсети X набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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россия, владимир зеленский, такер карлсон, родион мирошник, в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Родион Мирошник, В мире, Украина, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Неудобные вопросы вызывают у Зеленского истерику, заявили в МИД России

Мирошник: неудобные вопросы журналистов вызывают у Зеленского раздражение

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Неудобные вопросы непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Американский журналист Такер Карлсон в среду заявил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.
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"Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью (президента РФ) Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью, только так называемой "теплой ванной", в которой его облизывают, хвалят и дают возможность разносить только пропагандистские и лозунговые заявления. Разговор с непредвзятым журналистом, задающим неудобные для Зеленского вопросы, вызывает у него как у истинного диктатора, узурпатора власти, который уничтожил свою оппозицию, а также ответственные и независимые СМИ, только истерику и раздражение. Поэтому это вполне закономерная реакция Зеленского на вполне нормальное, адекватное предложение от представителя СМИ, который хотел бы разобраться в позициях всех сторон. Ну это роль военного диктатора", - сказал Мирошник.
В феврале Карлсон взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом. Интервью в соцсети X набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийТакер КарлсонРодион МирошникВ миреУкраинаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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