https://ria.ru/20240404/zaporozhe-1937766556.html
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье
Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:56
2024-04-04T10:56
2024-04-04T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. Подробности случившего уточняются. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Запорожье. До этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремела серия мощных взрывов