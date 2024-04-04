https://ria.ru/20240404/zaporozhe-1937766556.html

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье - РИА Новости, 04.04.2024

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье

Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:56

2024-04-04T10:56

2024-04-04T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. Подробности случившего уточняются. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Запорожье. До этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240322/dneproges-1934981105.html

украина

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия