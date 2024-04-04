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Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zaporozhe-1937766556.html
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье
Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:56
2024-04-04T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. Подробности случившего уточняются. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Запорожье. До этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.
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в мире, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремела серия мощных взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные в Запорожье
Украинские пожарные в Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные в Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. Подробности случившего уточняются.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Запорожье. До этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс
22 марта, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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