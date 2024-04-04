https://ria.ru/20240404/zapadnyy_bereg-1937735952.html

СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу

СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу - РИА Новости, 04.04.2024

СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу

Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры, сообщает телеканал Al Jazeera со... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T04:45

2024-04-04T04:45

2024-04-04T04:45

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907384632_0:286:498:566_1920x0_80_0_0_d14c119cde0c74b4899e5c786210b2c1.png

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на просмотренное видео. По данным телеканала, израильские силы совершили рейд на город Дженин и лагерь беженцев на Западном Берегу. "На видеозаписи, проверенной ... телеканалом Al Jazeera, видно, как израильские силы используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры в этом районе", - говорится в сообщении телеканала. Всего с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая началась после атаки радикального движения ХАМАС 7 октября, израильские силы задержали порядка 3600 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, включая около 1600 связанных с ХАМАС.

https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html

https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире