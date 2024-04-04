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СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу - РИА Новости, 04.04.2024
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04:45 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zapadnyy_bereg-1937735952.html
СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу
СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу
Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры, сообщает телеканал Al Jazeera со... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:45
2024-04-04T04:45
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на просмотренное видео. По данным телеканала, израильские силы совершили рейд на город Дженин и лагерь беженцев на Западном Берегу. "На видеозаписи, проверенной ... телеканалом Al Jazeera, видно, как израильские силы используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры в этом районе", - говорится в сообщении телеканала. Всего с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая началась после атаки радикального движения ХАМАС 7 октября, израильские силы задержали порядка 3600 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, включая около 1600 связанных с ХАМАС.
https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Израиль бульдозерами разрушает инфраструктуру на Западном берегу

Al Jazeera: Израиль использует бульдозеры для рейда в Дженине на Западном берегу

© Фото очевидцаИзраильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
© Фото очевидца
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на просмотренное видео.
По данным телеканала, израильские силы совершили рейд на город Дженин и лагерь беженцев на Западном Берегу.
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"На видеозаписи, проверенной ... телеканалом Al Jazeera, видно, как израильские силы используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры в этом районе", - говорится в сообщении телеканала.
Всего с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая началась после атаки радикального движения ХАМАС 7 октября, израильские силы задержали порядка 3600 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, включая около 1600 связанных с ХАМАС.
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