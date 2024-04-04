https://ria.ru/20240404/zakharova-1937756465.html

Захарова прокомментировала отсутствие России и Ирана на саммите по атому

Захарова прокомментировала отсутствие России и Ирана на саммите по атому - РИА Новости, 04.04.2024

Захарова прокомментировала отсутствие России и Ирана на саммите по атому

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение организаторов не звать Россию и Иран на саммит по атомной энергетике в Бельгии предопределило его провал, атомная... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:48

2024-04-04T09:48

2024-04-04T10:05

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иран

брюссель

мария захарова

наука

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение организаторов не звать Россию и Иран на саммит по атомной энергетике в Бельгии предопределило его провал, атомная энергетика должна оставаться вне политической конъюнктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Первый саммит по атомной энергетике состоялся в Брюсселе 21-22 марта, его основной темой стала роль ядерной энергетики в решении глобальных проблем по сокращению использования ископаемого топлива, повышению энергетической безопасности и стимулированию экономического развития. Захарова в своем Telegram-канале отметила, что организаторы назвали саммит в в Брюсселе "глобальным" и "историческим", при этом на него "не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию". Также дипломат обратила внимание на отсутствие среди участников мероприятия Ирана, "вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ". "Специалисты сразу видят, что "исторический саммит" провалился. Накануне мировые СМИ рассказывали о том, что по итогам брюссельского саммита будет принят "глобальный" документ - Совместная декларация. Громкие обещания оказались пшиком: пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует", - написала Захарова. Она добавила, что все, кто "искренне хочет содействовать развитию атомной энергетики, обязаны понимать, что она должна оставаться вне политической конъюнктуры". Заявления организаторов об исключительности саммита Захарова назвала "игрой в слова", заметив, что это стало трендом для "коллективного Запада".

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20231022/zakharova-1904474512.html

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в мире, россия, иран, брюссель, мария захарова, наука