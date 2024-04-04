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Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы - РИА Новости, 04.04.2024
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:27
2024-04-04T20:27
2024-04-04T20:27
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку по факту загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста", - говорится в сообщении. К проверке привлечены специалисты ГУП "Мосводосток", приняты меры по ликвидации загрязнения, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия. Уточняется, что по результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
Прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза