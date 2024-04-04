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Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы - РИА Новости, 04.04.2024
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20:27 04.04.2024
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Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы - РИА Новости, 04.04.2024
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:27
2024-04-04T20:27
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку по факту загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста", - говорится в сообщении. К проверке привлечены специалисты ГУП "Мосводосток", приняты меры по ликвидации загрязнения, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия. Уточняется, что по результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы

Прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза

© РИА Новости / О. Носова | Перейти в медиабанкРека Яуза
Река Яуза - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / О. Носова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку по факту загрязнения поверхности реки Яуза около Лефортовского моста", - говорится в сообщении.
К проверке привлечены специалисты ГУП "Мосводосток", приняты меры по ликвидации загрязнения, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия.
Уточняется, что по результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
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