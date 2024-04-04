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Двое задержанных ФСБ признались в соучастии в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:52 04.04.2024 (обновлено: 01:08 05.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zaderzhannye-1937847099.html
Двое задержанных ФСБ признались в соучастии в теракте в "Крокусе"
Двое задержанных ФСБ признались в соучастии в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
Двое задержанных ФСБ признались в соучастии в теракте в "Крокусе"
Двое задержанных пособников террористов признали, что взяты за соучастие в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", кадры оперативной видеосъемки... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T15:52
2024-04-05T01:08
россия
украина
брянская область
александр бортников
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Двое задержанных пособников террористов признали, что взяты за соучастие в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ. Оперативники спросили у двоих задержанных, знают ли те, за что их взяли, "За теракт в "Крокусе", - ответили они. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, которые причастны к теракту в "Крокус сити холле". Двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html
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Задержание фигурантов по делу о теракте в "Крокусе". Видео ФСБ РФ
ФСБ публикует видео с задержанными по делу о теракте в "Крокусе"
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россия, украина, брянская область, александр бортников, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Брянская область, Александр Бортников, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Двое задержанных ФСБ признались в соучастии в теракте в "Крокусе"

ФСБ опубликовала видео признания двух пособников террористов из "Крокуса"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Двое задержанных пособников террористов признали, что взяты за соучастие в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ.
Оперативники спросили у двоих задержанных, знают ли те, за что их взяли, "За теракт в "Крокусе", - ответили они.
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В четверг ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, которые причастны к теракту в "Крокус сити холле". Двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьАлександр БортниковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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