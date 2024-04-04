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В Хабаровске арестовали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве - РИА Новости, 04.04.2024
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02:58 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zaderzhanie-1937732846.html
В Хабаровске арестовали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве
В Хабаровске арестовали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве - РИА Новости, 04.04.2024
В Хабаровске арестовали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве
Следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, подозреваемого в убийстве предпринимателя в приморском Уссурийске в 2003 году, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:58
2024-04-04T02:58
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, подозреваемого в убийстве предпринимателя в приморском Уссурийске в 2003 году, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Долгие годы скрывавшийся житель Уссурийска 44-летний Дмитрий Махненко, который обвиняется в совершении убийства предпринимателя Андрея Смолдырева в 2003 году (ст. 105 УК РФ), задержан 1 апреля в Хабаровске… Следователем принято решение о необходимости заключения его под стражу, соответствующее ходатайство возбуждено перед судом", - говорится в сообщении. По версии следствия, 30 октября 2003 года обвиняемый при пособничестве двух сообщников возле городской администрации в Уссурийске произвел не менее 7 выстрелов из самодельного пистолета с глушителем в Андрея Смолдырева, который от полученных ранений скончался. "Преступление оставалось нераскрытым, однако в рамках работы по делам прошлых лет следователями СКР во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю спустя 10 лет, два пособника были задержаны 2013 году и в последующем осуждены судом. Продолженная координация работы органов дознания следователем СКР привела к задержанию и Махненко", - добавляют в приморском СУСК.
https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html
https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край, хабаровск
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край, Хабаровск
В Хабаровске арестовали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве

В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Приморье в 2003 году

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, подозреваемого в убийстве предпринимателя в приморском Уссурийске в 2003 году, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Долгие годы скрывавшийся житель Уссурийска 44-летний Дмитрий Махненко, который обвиняется в совершении убийства предпринимателя Андрея Смолдырева в 2003 году (ст. 105 УК РФ), задержан 1 апреля в Хабаровске… Следователем принято решение о необходимости заключения его под стражу, соответствующее ходатайство возбуждено перед судом", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 30 октября 2003 года обвиняемый при пособничестве двух сообщников возле городской администрации в Уссурийске произвел не менее 7 выстрелов из самодельного пистолета с глушителем в Андрея Смолдырева, который от полученных ранений скончался.
"Преступление оставалось нераскрытым, однако в рамках работы по делам прошлых лет следователями СКР во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю спустя 10 лет, два пособника были задержаны 2013 году и в последующем осуждены судом. Продолженная координация работы органов дознания следователем СКР привела к задержанию и Махненко", - добавляют в приморском СУСК.
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