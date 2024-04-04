https://ria.ru/20240404/whatsapp-1937731153.html

Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев

Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев - РИА Новости, 04.04.2024

Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев

Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:13

2024-04-04T02:13

2024-04-04T02:13

технологии

россия

whatsapp inc.

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. Вечером в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp. Это следовало из данных сайта Downdetector. Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.52 мск, число жалоб достигало десятки и сотни тысяч. По данным на 22.20 мск, все сервисы почти восстановили свою работу. "И мы вернулись. Приятного общения!", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети Х.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240203/obman-1925149339.html

https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, whatsapp inc., общество