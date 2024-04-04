Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/whatsapp-1937731153.html
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев - РИА Новости, 04.04.2024
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:13
2024-04-04T02:13
технологии
россия
whatsapp inc.
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. Вечером в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp. Это следовало из данных сайта Downdetector. Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.52 мск, число жалоб достигало десятки и сотни тысяч. По данным на 22.20 мск, все сервисы почти восстановили свою работу. "И мы вернулись. Приятного общения!", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети Х.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240203/obman-1925149339.html
https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, whatsapp inc., общество
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Общество
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев

WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях.
Вечером в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp. Это следовало из данных сайта Downdetector. Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.52 мск, число жалоб достигало десятки и сотни тысяч. По данным на 22.20 мск, все сервисы почти восстановили свою работу.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp
3 февраля, 02:15
"И мы вернулись. Приятного общения!", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети Х.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Telegram произошел новый сбой
24 января, 08:35
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала