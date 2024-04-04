https://ria.ru/20240404/whatsapp-1937731153.html
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев - РИА Новости, 04.04.2024
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:13
2024-04-04T02:13
2024-04-04T02:13
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях. Вечером в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp. Это следовало из данных сайта Downdetector. Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.52 мск, число жалоб достигало десятки и сотни тысяч. По данным на 22.20 мск, все сервисы почти восстановили свою работу. "И мы вернулись. Приятного общения!", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети Х.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, whatsapp inc., общество
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Общество
Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
WhatsApp сообщил, что вернулся к работе после сообщений о масштабных сбоях