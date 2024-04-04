https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937898439.html

Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку

Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку - РИА Новости, 04.04.2024

Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:15

2024-04-04T19:15

2024-04-04T19:15

москва

происшествия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной за получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется получение взятки в крупном размере, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Как указано в карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, следствие просило поместить профессора под домашний арест, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения. Телюкина – профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС, кафедры гражданского права и процесса, доктор юридических наук.

https://ria.ru/20240319/zuev-1934247770.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)