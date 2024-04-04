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Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку - РИА Новости, 04.04.2024
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной за получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется получение взятки в крупном размере, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Как указано в карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, следствие просило поместить профессора под домашний арест, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения. Телюкина – профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС, кафедры гражданского права и процесса, доктор юридических наук.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Москва, Происшествия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку
Суд запретил определенные действия профессору РАНХиГС Телюкиной за взятку
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной за получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется получение взятки в крупном размере, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Как указано в карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, следствие просило поместить профессора под домашний арест, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения.
Телюкина – профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС, кафедры гражданского права и процесса, доктор юридических наук.