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Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку - РИА Новости, 04.04.2024
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19:15 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937898439.html
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку - РИА Новости, 04.04.2024
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной за получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется получение взятки в крупном размере, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Как указано в карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, следствие просило поместить профессора под домашний арест, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения. Телюкина – профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС, кафедры гражданского права и процесса, доктор юридических наук.
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москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Москва, Происшествия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС за взятку

Суд запретил определенные действия профессору РАНХиГС Телюкиной за взятку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной за получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется получение взятки в крупном размере, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Как указано в карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, следствие просило поместить профессора под домашний арест, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения.
Телюкина – профессор института права и национальной безопасности РАНХиГС, кафедры гражданского права и процесса, доктор юридических наук.
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