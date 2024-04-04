https://ria.ru/20240404/vyvoz_musora-1937734040.html

В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале

В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале - РИА Новости, 04.04.2024

В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале

Проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов в регионах России не наблюдается, случай в Дагестане – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:21

2024-04-04T03:21

2024-04-04T03:21

махачкала

россия

средняя азия

денис буцаев

российский экологический оператор

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов в регионах России не наблюдается, случай в Дагестане – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к привычному графику уже в четверг, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора. "Ситуация в Махачкале связана с профилактическими работами, которые проводятся в городе с 29 марта. Уже с 4 апреля мусоровозы регионального оператора "Махачкала-1" вернутся к привычному графику и штатно выйдут на маршрут. На сегодняшний день это единичный эпизод. В других субъектах проблем с вывозом из-за нехватки водителей не наблюдается", - сказал Буцаев. Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием до выяснения личности мигрантов, работающих в учреждении. Кроме того, по словам источника, некоторые выходцы из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

https://ria.ru/20240104/kosmos-1919659380.html

махачкала

россия

средняя азия

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махачкала, россия, средняя азия, денис буцаев, российский экологический оператор, происшествия