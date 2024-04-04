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В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале - РИА Новости, 04.04.2024
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03:21 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/vyvoz_musora-1937734040.html
В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале
В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале - РИА Новости, 04.04.2024
В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале
Проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов в регионах России не наблюдается, случай в Дагестане – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T03:21
2024-04-04T03:21
махачкала
россия
средняя азия
денис буцаев
российский экологический оператор
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов в регионах России не наблюдается, случай в Дагестане – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к привычному графику уже в четверг, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора. "Ситуация в Махачкале связана с профилактическими работами, которые проводятся в городе с 29 марта. Уже с 4 апреля мусоровозы регионального оператора "Махачкала-1" вернутся к привычному графику и штатно выйдут на маршрут. На сегодняшний день это единичный эпизод. В других субъектах проблем с вывозом из-за нехватки водителей не наблюдается", - сказал Буцаев. Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием до выяснения личности мигрантов, работающих в учреждении. Кроме того, по словам источника, некоторые выходцы из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
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махачкала, россия, средняя азия, денис буцаев, российский экологический оператор, происшествия
Махачкала, Россия, Средняя Азия, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Происшествия
В РЭО оценили проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале

РЭО назвал проблему с вывозом ТКО после проверки мигрантов в Махачкале единичной

© Фото : официальный сайт Администрации МахачкалыСубботник в Махачкале
Субботник в Махачкале - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : официальный сайт Администрации Махачкалы
Субботник в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов в регионах России не наблюдается, случай в Дагестане – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к привычному графику уже в четверг, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора.
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"Ситуация в Махачкале связана с профилактическими работами, которые проводятся в городе с 29 марта. Уже с 4 апреля мусоровозы регионального оператора "Махачкала-1" вернутся к привычному графику и штатно выйдут на маршрут. На сегодняшний день это единичный эпизод. В других субъектах проблем с вывозом из-за нехватки водителей не наблюдается", - сказал Буцаев.
Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием до выяснения личности мигрантов, работающих в учреждении.
Кроме того, по словам источника, некоторые выходцы из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.
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МахачкалаРоссияСредняя АзияДенис БуцаевРоссийский экологический операторПроисшествия
 
 
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