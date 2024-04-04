https://ria.ru/20240404/vystavka-1937852974.html
Российские медицинские и фармкомпании поедут в Турцию на Expomed Eurasia
Российские медицинские и фармкомпании поедут в Турцию на Expomed Eurasia - РИА Новости, 04.04.2024
Российские медицинские и фармкомпании поедут в Турцию на Expomed Eurasia
Российские производители фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) примут... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:19
2024-04-04T16:19
2024-04-04T16:19
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
турция
стамбул
россия
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800057680_0:139:3168:1921_1920x0_80_0_0_f2a97a255c3803c17c295e5488eaa726.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) примут участие в ключевой выставке в области здравоохранения Expomed Eurasia в Стамбуле, Турция, сообщает РЭЦ."Бизнесу помогут наладить контакты с потенциальными зарубежными партнерами, а также окажут финансовую поддержку участия в выставке. Выставка пройдет 25-27 апреля", - говорится в сообщении.В Стамбул отправятся 17 российских производителей. Под национальным брендом Made in Russia они покажут аппарат виброакустического воздействия для ускорения процесса выздоровления, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, электрокардиограф, слуховые аппараты и другое медицинское оборудование, а также медицинские изделия, лекарственные средства и БАДы.Бренд Made in Russia в Турции также представит компания "Новые технологии", которая получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ. Сертификат подтверждает качество продукции и надежность поставщика. Компания покажет в Стамбуле тренажеры для реабилитации пациентов: "Ревайвер" (ReviVR), который предназначен для пассивной реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, и "Ревимоушен" (ReviMotion), мультисенсорный тренажер активной реабилитации для восстановления опорно-двигательной системы.Российский экспортный центр организует для российских компаний двусторонние деловые встречи с потенциальными партнерами, среди которых дистрибьюторы, представители региональной власти Турции, а также представители международных торговых организаций.Напомним, в 2023 году участники национальной экспозиции Made in Russia за время выставки Expomed Eurasia провели более 160 деловых встреч с потенциальными партнерами из Турции, стран СНГ, Азии и Африки. Тогда иностранные партнеры высоко оценили медицинское оборудование и инновационные технологии, которые были представлены на стенде Made in Russia.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240402/konkurs-1937275046.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800057680_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_6f2d1884fd840662adf564ff33faf039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, турция, стамбул, россия, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Турция, Стамбул, Россия, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) примут участие в ключевой выставке в области здравоохранения Expomed Eurasia в Стамбуле, Турция, сообщает РЭЦ.
"Бизнесу помогут наладить контакты с потенциальными зарубежными партнерами, а также окажут финансовую поддержку участия в выставке. Выставка пройдет 25-27 апреля", - говорится в сообщении.
В Стамбул отправятся 17 российских производителей. Под национальным брендом Made in Russia они покажут аппарат виброакустического воздействия для ускорения процесса выздоровления, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, электрокардиограф, слуховые аппараты и другое медицинское оборудование, а также медицинские изделия, лекарственные средства и БАДы.
Бренд Made in Russia в Турции также представит компания "Новые технологии", которая получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ. Сертификат подтверждает качество продукции и надежность поставщика. Компания покажет в Стамбуле тренажеры для реабилитации пациентов: "Ревайвер" (ReviVR), который предназначен для пассивной реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, и "Ревимоушен" (ReviMotion), мультисенсорный тренажер активной реабилитации для восстановления опорно-двигательной системы.
Российский экспортный центр организует для российских компаний двусторонние деловые встречи с потенциальными партнерами, среди которых дистрибьюторы, представители региональной власти Турции, а также представители международных торговых организаций.
Напомним, в 2023 году участники национальной экспозиции Made in Russia за время выставки Expomed Eurasia провели более 160 деловых встреч с потенциальными партнерами из Турции, стран СНГ
, Азии
и Африки
. Тогда иностранные партнеры высоко оценили медицинское оборудование и инновационные технологии, которые были представлены на стенде Made in Russia.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".