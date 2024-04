https://ria.ru/20240404/vystavka-1937852974.html

Российские медицинские и фармкомпании поедут в Турцию на Expomed Eurasia

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские производители фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) примут участие в ключевой выставке в области здравоохранения Expomed Eurasia в Стамбуле, Турция, сообщает РЭЦ."Бизнесу помогут наладить контакты с потенциальными зарубежными партнерами, а также окажут финансовую поддержку участия в выставке. Выставка пройдет 25-27 апреля", - говорится в сообщении.В Стамбул отправятся 17 российских производителей. Под национальным брендом Made in Russia они покажут аппарат виброакустического воздействия для ускорения процесса выздоровления, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, электрокардиограф, слуховые аппараты и другое медицинское оборудование, а также медицинские изделия, лекарственные средства и БАДы.Бренд Made in Russia в Турции также представит компания "Новые технологии", которая получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ. Сертификат подтверждает качество продукции и надежность поставщика. Компания покажет в Стамбуле тренажеры для реабилитации пациентов: "Ревайвер" (ReviVR), который предназначен для пассивной реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, и "Ревимоушен" (ReviMotion), мультисенсорный тренажер активной реабилитации для восстановления опорно-двигательной системы.Российский экспортный центр организует для российских компаний двусторонние деловые встречи с потенциальными партнерами, среди которых дистрибьюторы, представители региональной власти Турции, а также представители международных торговых организаций.Напомним, в 2023 году участники национальной экспозиции Made in Russia за время выставки Expomed Eurasia провели более 160 деловых встреч с потенциальными партнерами из Турции, стран СНГ, Азии и Африки. Тогда иностранные партнеры высоко оценили медицинское оборудование и инновационные технологии, которые были представлены на стенде Made in Russia.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

