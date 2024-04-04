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Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство у сирот - РИА Новости, 04.04.2024
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15:08 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937831147.html
Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство у сирот
Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство у сирот - РИА Новости, 04.04.2024
Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство у сирот
Суд назначил наказание от условного срока до 14 лет колонии строгого режима восьми жителям Челябинской области, обвиняемым в вымогательстве денежных средств у... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:08
2024-04-04T15:08
происшествия
россия
челябинская область
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Суд назначил наказание от условного срока до 14 лет колонии строгого режима восьми жителям Челябинской области, обвиняемым в вымогательстве денежных средств у детей-сирот и похищении потерпевших, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 8 местных жителей… Суд назначил четверым осужденным наказание от 7 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, еще четверых приговорил к наказанию от 3 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками от 2 до 4 лет", - говорится в сообщении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 3,1 миллиона рублей. По данным прокуратуры, с февраля 2018 по июнь 2021 годы подсудимые под различными надуманными предлогами, а также угрожая насилием, вымогали у детей-сирот денежные средства, в том числе похищая потерпевших. Несколько участников преступной группы сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и знали, что потерпевшие после окончания интерната имеют доступ к личным денежным средствам. Кроме того, подсудимые обманом похищали банковские карты у детей-сирот и похищали с них деньги. Ущерб 12 потерпевшим составил около 4,7 миллиона рублей. Подсудимые признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пункту "а" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), поясняет прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240317/ekstraditsiya-1933582332.html
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происшествия, россия, челябинская область, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинский областной суд
Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство у сирот

Восемь жителей Челябинской области осудили за вымогательство денег у детей-сирот

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Суд назначил наказание от условного срока до 14 лет колонии строгого режима восьми жителям Челябинской области, обвиняемым в вымогательстве денежных средств у детей-сирот и похищении потерпевших, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
«
"Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 8 местных жителей… Суд назначил четверым осужденным наказание от 7 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, еще четверых приговорил к наказанию от 3 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками от 2 до 4 лет", - говорится в сообщении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 3,1 миллиона рублей.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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17 марта, 00:47
По данным прокуратуры, с февраля 2018 по июнь 2021 годы подсудимые под различными надуманными предлогами, а также угрожая насилием, вымогали у детей-сирот денежные средства, в том числе похищая потерпевших. Несколько участников преступной группы сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и знали, что потерпевшие после окончания интерната имеют доступ к личным денежным средствам. Кроме того, подсудимые обманом похищали банковские карты у детей-сирот и похищали с них деньги. Ущерб 12 потерпевшим составил около 4,7 миллиона рублей.
Подсудимые признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пункту "а" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), поясняет прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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