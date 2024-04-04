Австралийский депутат оценил организацию выборов в России
Австралийский депутат назвал выборы в России более прозрачными, чем на родине
ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России назвал российский избирательный процесс более прозрачным и профессионально организованным, чем в Австралии.
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"Я увидел самую прозрачную и профессионально организованную избирательную систему, которую когда-либо мог себе представить. Я, конечно, не ожидал, что стану свидетелем гораздо более прозрачной системы, чем даже наш собственный избирательный процесс здесь, в Австралии", - заявил Макрей РИА Новости.
После возвращения из России на родину Макрей столкнулся с волной критики и "разоблачительных" репортажей от крупных местных СМИ, осуждающих его за положительную оценку выборов в России. Так, сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. Администрация города подтвердила СМИ, что Макрей приехал в Россию в личном порядке, и отказалась комментировать персональную деятельность избранных депутатов.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".