https://ria.ru/20240404/volonterstvo-1937898947.html

Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве

Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве - РИА Новости, 04.04.2024

Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве

Вовлечение молодежи в волонтерство в России находится на высоком уровне - 15 миллионов человек в этой возрастной категории участвуют в этой деятельности,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:23

2024-04-04T19:23

2024-04-04T19:23

общество

россия

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вовлечение молодежи в волонтерство в России находится на высоком уровне - 15 миллионов человек в этой возрастной категории участвуют в этой деятельности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Особое направление, которое уже стало частью нашей жизни, это добровольчество. В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность - это уже 15 миллионов человек", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции. Она отметила развитие Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи "Движение первых", участниками которого уже стали 5,3 миллиона человек, из них более 700 тысяч человек – участники-наставники.

https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова