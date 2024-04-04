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Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве - РИА Новости, 04.04.2024
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19:23 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/volonterstvo-1937898947.html
Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве
Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве
Вовлечение молодежи в волонтерство в России находится на высоком уровне - 15 миллионов человек в этой возрастной категории участвуют в этой деятельности,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:23
2024-04-04T19:23
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вовлечение молодежи в волонтерство в России находится на высоком уровне - 15 миллионов человек в этой возрастной категории участвуют в этой деятельности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Особое направление, которое уже стало частью нашей жизни, это добровольчество. В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность - это уже 15 миллионов человек", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции. Она отметила развитие Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи "Движение первых", участниками которого уже стали 5,3 миллиона человек, из них более 700 тысяч человек – участники-наставники.
https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала об участии молодежи в волонтерстве

Голикова: 15 млн молодых людей в России вовлечены в волонтерскую деятельность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вовлечение молодежи в волонтерство в России находится на высоком уровне - 15 миллионов человек в этой возрастной категории участвуют в этой деятельности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Особое направление, которое уже стало частью нашей жизни, это добровольчество. В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность - это уже 15 миллионов человек", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции.
Она отметила развитие Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи "Движение первых", участниками которого уже стали 5,3 миллиона человек, из них более 700 тысяч человек – участники-наставники.
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