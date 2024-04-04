https://ria.ru/20240404/voennyy-1937740259.html
Украинского военного без половины руки признали легкораненым, сообщила жена
Украинского военного без половины руки признали легкораненым, сообщила жена - РИА Новости, 04.04.2024
Украинского военного без половины руки признали легкораненым, сообщила жена
Украинского военного, комиссованного из-за потери половины руки, признали легкораненым, компенсацию от государства ему пришлось почти полностью потратить на... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:12
2024-04-04T06:12
2024-04-04T06:12
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ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинского военного, комиссованного из-за потери половины руки, признали легкораненым, компенсацию от государства ему пришлось почти полностью потратить на лечение, и семья осталась без средств к существованию, рассказала РИА Новости его жена. "Я жена бойца из рядов ВСУ. Мой муж пошел на войну и недавно получил тяжелое ранение, ему практически оторвало руку по локоть. До ранения он проходил службу в 36-й бригаде вооруженных сил Украины", – сказала она. "Его отправили в госпиталь и начали лечить ранение. Дали справку, будто это легкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжелое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?", – добавила жена искалеченного украинского военного. Женщина сообщила, что спустя некоторое время после ранения ее мужу выплатили компенсацию в 100 тысяч гривен (около 2,5 тысяч долларов). "Как только я их получила, об этом узнали врачи, пришли и сказали, что теперь лечение будет платное и мне нужно отдать на это много денег. Медики сразу заинтересовались моим мужем, а скорее его деньгами. Они выписали ему много процедур. Деньги ушли на лечение и почти закончились", – говорит собеседница агентства. По ее словам, семья фактически осталась без средств к существованию.
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
https://radiosputnik.ru/20240126/vsu-1923667019.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинского военного без половины руки признали легкораненым, сообщила жена
Жена украинского военного заявила, что он без половины руки признан легкораненым