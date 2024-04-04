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В Москве за I квартал провели более 700 тысяч исследований качества воды - РИА Новости, 04.04.2024
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15:29 04.04.2024 (обновлено: 15:36 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/voda-1937838449.html
В Москве за I квартал провели более 700 тысяч исследований качества воды
В Москве за I квартал провели более 700 тысяч исследований качества воды - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве за I квартал провели более 700 тысяч исследований качества воды
Специалисты московского комплекса городского хозяйства провели за первый квартал этого года более 700 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:29
2024-04-04T15:36
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства провели за первый квартал этого года более 700 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. За январь-март провели более 700 тысяч анализов качества воды, сегодня показатели контролируются на всем пути ее движения от водоисточника до конечного потребителя", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. При необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в связи с начавшимся половодьем в столичном регионе был усилен контроль качества воды. Согласно регламенту, отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки, увеличено количество контрольных точек в устьях малых рек и притоках.
https://ria.ru/20240404/plity-1937816136.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве за I квартал провели более 700 тысяч исследований качества воды

В Москве в I квартале провели более 700 тысяч исследований качества воды

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства провели за первый квартал этого года более 700 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.
"Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. За январь-март провели более 700 тысяч анализов качества воды, сегодня показатели контролируются на всем пути ее движения от водоисточника до конечного потребителя", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. При необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.
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"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в связи с начавшимся половодьем в столичном регионе был усилен контроль качества воды. Согласно регламенту, отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки, увеличено количество контрольных точек в устьях малых рек и притоках.
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