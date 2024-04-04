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Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке - РИА Новости, 04.04.2024
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15:49 04.04.2024 (обновлено: 19:50 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/veterany-1937845478.html
Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке
Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке - РИА Новости, 04.04.2024
Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:49
2024-04-04T19:50
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак Telegram-канале. "Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке. Законопроект Рабочей группы по СВО, который закрепит эту норму, получил положительное заключение Правительства и сегодня внесен в Госдуму", - сообщил ТурчакОн пояснил, что многие бойцы, которые уже имеют статус ветерана боевых действий, сейчас продолжают службу в зоне СВО и физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты."Для решения проблемы проработали механизм, который позволит начислять их автоматически, по факту присвоения статуса ветерана", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия, Госдума РФ
Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке

Выплаты ветеранам боевых действий будут предоставлять в беззаявительном порядке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак Telegram-канале.
"Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке. Законопроект Рабочей группы по СВО, который закрепит эту норму, получил положительное заключение Правительства и сегодня внесен в Госдуму", - сообщил Турчак
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Он пояснил, что многие бойцы, которые уже имеют статус ветерана боевых действий, сейчас продолжают службу в зоне СВО и физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты.
"Для решения проблемы проработали механизм, который позволит начислять их автоматически, по факту присвоения статуса ветерана", - добавил Турчак.
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ОбществоАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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