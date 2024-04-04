https://ria.ru/20240404/veterany-1937845478.html

Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке

Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке - РИА Новости, 04.04.2024

Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке

Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:49

2024-04-04T15:49

2024-04-04T19:50

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак Telegram-канале. "Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут предоставляться в беззаявительном порядке. Законопроект Рабочей группы по СВО, который закрепит эту норму, получил положительное заключение Правительства и сегодня внесен в Госдуму", - сообщил ТурчакОн пояснил, что многие бойцы, которые уже имеют статус ветерана боевых действий, сейчас продолжают службу в зоне СВО и физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты."Для решения проблемы проработали механизм, который позволит начислять их автоматически, по факту присвоения статуса ветерана", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937819308.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф